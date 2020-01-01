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Тер Штеген близок к продлению контракта с «Барселоной»
Sports.ru
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Sport.es. По сведениям источника, 29-летний немец продлит контракт до июня 2025 года.В источнике
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Тер Штеген договорился о новом контракте с «Барселоной»

Евро-футбол.ру 02:23
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Тер Стеген продлит контракт с «Барселоной» до 2025 года

ГЛАС.RU 02:08
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Sport.es: тер Стеген продлит контракт с «Барселоной» до 2025 года

Бомбардир.ру 01:56
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