«Фикция и вброс». Министр спорта МО опроверг информацию по «Химкам»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что ранее появившаяся информация по поводу решения судьбы "Химок" является ложной. Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял решение о том, что "Химки" всё-таки будут выступать в РПЛ.