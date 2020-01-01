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«Фикция и вброс». Министр спорта МО опроверг информацию по «Химкам»
ГЛАС.RU
  • Телеканал 360°2:29
  • Дума ТВ0:49
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что ранее появившаяся информация по поводу решения судьбы "Химок" является ложной. Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял решение о том, что "Химки" всё-таки будут выступать в РПЛ.В источнике
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С чего всё начиналось
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Министр спорта МО: информация о решении губернатора по «Химкам» — фикция и вброс

Министр спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на информацию, согласно которой губернатор области Андрей Воробьёв решил, что клуб будет выступать в Российской Премьер-Лиге.
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