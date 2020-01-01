«Фикция и вброс». Министр спорта МО опроверг информацию по «Химкам»
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что ранее появившаяся информация по поводу решения судьбы "Химок" является ложной. Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял решение о том, что "Химки" всё-таки будут выступать в РПЛ.В источнике
С чего всё начиналось
Министр спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на информацию, согласно которой губернатор области Андрей Воробьёв решил, что клуб будет выступать в Российской Премьер-Лиге.