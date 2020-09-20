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«Химки» отправят Гунько в отставку в понедельник
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В матче 8-го тура "Химки" на выезде проиграли "Краснодару" со счетом 2:7. Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав три очка. Гунько был назначен главным тренером "Химок" перед стартом сезона в РПЛ, сменив на этом посту Сергея Юрана.В источнике
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С чего всё начиналось
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Гунько покинет «Химки»

Главный тренер подмосковных "Химок" Дмитрий Гунько покинет свой пост, руководство футбольного клуба будет искать более опытного специалиста, заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 11:39
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Терюшков сообщил, что Гунько покинет пост главного тренера «Химок»

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