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MetaratingsMetaratings
В «Уфе» официально выявлен случай заражения коронавирусом
Metaratings
  • Metaratings
В «Уфе» обнаружен новый случай заражения коронавирусом, но имя заболевшего футболиста не раскрывается. Об этом официально сообщил оперативный штаб РПЛ.В источнике
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В «Уфе» официально выявлен случай заражения коронавирусом

Metaratings 11:54
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Тест представителя ФК «Уфа» на коронавирус дал положительный результат

ТАСС Спорт 11:53
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РПЛ подтвердила, что в «Уфе» есть зараженный коронавирусом

Bobsoccer 11:44
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