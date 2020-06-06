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АПЛ провела 1 195 тестов на коронавирус. Инфицированных не выявлено
Sports.ru
  • Sports.ru
Суммарно за шесть этапов сдано 6 274 теста, выявлено 13 инфицированных. Сезон АПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновляется 17 июня 2020 года.В источнике
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Шестая волна тестирования на коронавирус в АПЛ не выявила случаев заражения

ТАСС Спорт 16:09
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АПЛ проверила 1195 игроков и сотрудников клубов на коронавирус. Все результаты отрицательные

Sport24.ru 16:07 
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Все тесты на коронавирус в АПЛ отрицательные

Спорт-Экспресс 16:06
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