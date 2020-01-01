Тесты не определили точный диагноз по наличию коронавируса у Нжи

Никаких симптомов болезни у Клинтона не наблюдается. Положительные тесты на коронавирус в московском «Динамо» сдали Шарль Каборе и Себастьян Шимански. В источнике