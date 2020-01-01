НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеУткин предположил, почему Вагнер Лав не подписал контракт с ЦСКАГлавным арбитром матча «Динамо» – ЦСКА назначен Кирилл ЛевниковЦСКА подписал контракт с ГогричианиФорвард «Локомотива» Тугарев имеет предложения от трех клубов РПЛБизнесмен Ломакин не станет владельцем «Химок»ProstoProSportТесты не определили точный диагноз по наличию коронавируса у НжиSports.ru3Sports.ruНева СпортMetaratingsНикаких симптомов болезни у Клинтона не наблюдается. Положительные тесты на коронавирус в московском «Динамо» сдали Шарль Каборе и Себастьян Шимански.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Нападающий «Динамо» Н’Жи сдал отрицательные повторные тесты на коронавирусMetaratings 08:15Врачи до сих пор не могут определить диагноз форварда «Динамо» Н’ЖиSoccer.ru 08:06 Клинтон Н’Жи, возможно, не заражен коронавирусомНева Спорт 08:05рекламаГлавноеУткин предположил, почему Вагнер Лав не подписал контракт с ЦСКАГлавным арбитром матча «Динамо» – ЦСКА назначен Кирилл ЛевниковЦСКА подписал контракт с ГогричианиФорвард «Локомотива» Тугарев имеет предложения от трех клубов РПЛБизнесмен Ломакин не станет владельцем «Химок»Новости