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Тесты не определили точный диагноз по наличию коронавируса у Нжи
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Нева Спорт
  • Metaratings
Никаких симптомов болезни у Клинтона не наблюдается. Положительные тесты на коронавирус в московском «Динамо» сдали Шарль Каборе и Себастьян Шимански.В источнике
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Нападающий «Динамо» Н’Жи сдал отрицательные повторные тесты на коронавирус

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Врачи до сих пор не могут определить диагноз форварда «Динамо» Н’Жи

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Клинтон Н’Жи, возможно, не заражен коронавирусом

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