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ПСЖ объявил об уходе Тиаго Силвы
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Пресс-служба ПСЖ объявила об уходе защитника Тиаго Силвы. У 35-летнего футболиста завершился контракт с парижанами. Клуб поблагодарил бразильца и пожелал ему дальнейших успехов.В источнике
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"Большое спасибо, капитан!" ПСЖ объявил об уходе Тиаго Силвы

Футбол России 12:55
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«ПСЖ» попрощался с бывшим капитаном команды Тьяго Силвой

Советский спорт 12:25
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«Ты навсегда останешься легендой клуба». «ПСЖ» попрощался с Тьяго Силвой

Sport24.ru 12:04 
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