ПСЖ объявил об уходе Тиаго Силвы

Пресс-служба ПСЖ объявила об уходе защитника Тиаго Силвы. У 35-летнего футболиста завершился контракт с парижанами. Клуб поблагодарил бразильца и пожелал ему дальнейших успехов.