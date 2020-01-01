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Тиаго Силва стал игроком «Челси»
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Силва перешёл в «ПСЖ» из «Милана» летом 2012 года за 42 миллиона евро. В сезоне-2019/20 Силва принял участие в 21 матче Лиги 1. Ранее «Челси» уже подписал контракты с Тимо Вернером и Хоакимом Зиешем.В источнике
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