Тиаго Силва стал игроком «Челси»

Силва перешёл в «ПСЖ» из «Милана» летом 2012 года за 42 миллиона евро. В сезоне-2019/20 Силва принял участие в 21 матче Лиги 1. Ранее «Челси» уже подписал контракты с Тимо Вернером и Хоакимом Зиешем.