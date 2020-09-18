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Тьяго объявил об уходе из «Баварии» и попрощался с клубом
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Полузащитник Тьяго Алькантара сообщил о своём уходе из «Баварии».В источнике
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Алькантара рассказал, почему решил покинуть «Баварию»

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«Это самое сложное решение в карьере». Алькантара попрощался с «Баварией»

Sport24.ru 07:27 
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«Это самое сложное решение в моей карьере». Алькантара попрощался с «Баварией»

Матч ТВ 06:56
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