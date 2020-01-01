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Тихонов: «Не знаю, почему Сёмина хотят выгнать из „Локомотива“»
Футбол России
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Сёмина хотели выгнать несколько лет назад, однако сейчас у "Локомотива" есть результат, поэтому Тихонов не понимает, почему тренера хотят уволить.В источнике
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Тихонов: «Не знаю, почему Сёмина хотят выгнать из „Локомотива“»

Sport.ru 13:59
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Тихонов – о возможном увольнении Семина: «Я в недоумении. Видимо, у руководства есть с ним проблемы»

Бомбардир.ру 13:22
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Андрей Тихонов: «Не знаю, почему хотят выгнать Семина»

Матч ТВ 12:52
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