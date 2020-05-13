Тихонов: «Не знаю, почему Сёмина хотят выгнать из „Локомотива“»

Сёмина хотели выгнать несколько лет назад, однако сейчас у "Локомотива" есть результат, поэтому Тихонов не понимает, почему тренера хотят уволить.