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Тихонов: «Не знаю, почему Сёмина хотят выгнать из „Локомотива“»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
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Сёмина хотели выгнать несколько лет назад, однако сейчас у "Локомотива" есть результат, поэтому Тихонов не понимает, почему тренера хотят уволить.В источнике
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Тихонов считает, что у руководства «Локомотива» есть проблемы с Семиным

Газета.Ru 00:49
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Тихонов: «Не знаю, почему Сёмина хотят выгнать из „Локомотива“»

Sport.ru вчера в 13:59
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Тихонов – о возможном увольнении Семина: «Я в недоумении. Видимо, у руководства есть с ним проблемы»

Бомбардир.ру вчера в 13:22
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