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Тихонов: «Романцев был диктатором»
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о бывшем тренере «красно-белых» Олеге Романцеве.В источнике
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«Мы не могли не проиграть». Романцев — откровенно о провале сборной России на ЧЕ-1996

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Тихонов: Романцев был диктатором. Обнимашек, целовашек и панибратских отношений не было

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