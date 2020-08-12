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Тихонов: Широков мог бы выступать в ММА
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Напомним, Тихонов и Широков выступали за команду «Матч ТВ» в рамках турнира Кубок Селебрити. Широков остался недоволен действиями главного арбитра и накинулся на него с кулаками.В источнике
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