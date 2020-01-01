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Тихонов назвал два варианта будущего «Спартака»
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказал сомнения в необходимости покупки столичным клубом 20-летнего полузащитника «Уфы» Остона Урунова.В источнике
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"Хотят бороться за 5-6 места?" Тихонов раскритиковал "Спартак" за возможный трансфер хавбека "Уфы"

Soccernews.ru 07:32
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Тихонов назвал два варианта будущего «Спартака»

Спорт день за днем 07:04
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"Спартак" хочет бороться за 5-6 места или добиваться высоких результатов?" Тихонов - о возможном трансфере Урунова

Футбол России 06:21
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