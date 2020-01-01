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Тихонов: не знаю, почему Сёмина хотят выгнать из «Локомотива»
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У Юрия Павловича есть результат, я не знаю, почему его хотят выгнать.В источнике
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Андрей Тихонов: «Не знаю, почему хотят выгнать Семина»

Матч ТВ 12:52
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Андрей Тихонов: «Не знаю, почему хотят выгнать Семина»

Sportbox.RU 12:52
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Тихонов выразил недоумение по поводу возможного ухода Сёмина из «Локомотива»

RT на русском 12:29
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