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Тихонов рассказал об эпизоде с избиением арбитра Широковым
Газета.Ru
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Экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал о разговоре с арбитром турнира Кубок Селебрити Никитой Данченковым, которого ударил бывший игрок сборной России, эксперт и игрок команды «Матч ТВ» Роман Широков.В источнике
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С чего всё начиналось
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Андрей Тихонов: просил судью не реагировать на слова Широкова

Бывший полузащитник московского "Спартака" Андрей Тихонов в интервью корреспонденту РИА Новости Михаилу Гончарову рассказал, как развивалась ситуация в любительском матче, где экс-футболист петербургского "Зенита" Роман Широков избил главного арбитра встречи.
РИА Новости 06:00
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Спорт-Экспресс 07:25
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