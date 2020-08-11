Тихонов рассказал об эпизоде с избиением арбитра Широковым
Экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал о разговоре с арбитром турнира Кубок Селебрити Никитой Данченковым, которого ударил бывший игрок сборной России, эксперт и игрок команды «Матч ТВ» Роман Широков.В источнике
С чего всё начиналось
Бывший полузащитник московского "Спартака" Андрей Тихонов в интервью корреспонденту РИА Новости Михаилу Гончарову рассказал, как развивалась ситуация в любительском матче, где экс-футболист петербургского "Зенита" Роман Широков избил главного арбитра встречи.