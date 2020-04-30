Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на информацию о том, что столичный клуб предложит арендованному нападающему Александру Соболеву полноценный контракт сроком на четыре года и зарплатой в €1,2 млн в год.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, «Спартак» принял решение выкупить нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который выступает за «красно-белых» на правах аренды до конца сезона-2019/20.