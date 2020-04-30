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Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»
Российская газета
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на информацию о том, что столичный клуб предложит арендованному нападающему Александру Соболеву полноценный контракт сроком на четыре года и зарплатой в €1,2 млн в год.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спартак» принял решение выкупить Соболева у «Крыльев»

По информации Metaratings.ru, «Спартак» принял решение выкупить нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который выступает за «красно-белых» на правах аренды до конца сезона-2019/20.
Metaratings 29 апреля в 16:47
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Тихонов — о зарплате Соболева в «Спартаке»: «Мы получали в 110 раз меньше и заработали звезду для клуба»

Sport24.ru 08:47 
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Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»

RT на русском 07:25
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Тихонов — о контракте Соболева: «Мы зарабатывали в 110 раз меньше»

Soccer.ru 06:54 
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