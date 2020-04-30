Тихонов отреагировал на зарплату Соболева в «Спартаке»

Бывший хавбек «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением по поводу информации в СМИ о том, что столичный клуб предложит форварду Александру Соболеву контракт сроком на четыре года и заработной платой в 1,2 миллиона евро за сезон.