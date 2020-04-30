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Тихонов отреагировал на зарплату Соболева в «Спартаке»
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Бывший хавбек «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением по поводу информации в СМИ о том, что столичный клуб предложит форварду Александру Соболеву контракт сроком на четыре года и заработной платой в 1,2 миллиона евро за сезон.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает Metaratings.ru, такое решение принято по причине того, что игрой нападающего довольны владелец "Спартака" Леонид Федун, генеральный директор клуба Томас Цорн и главный тренер команды Доменико Тедеско.
Российская газета 30 апреля в 01:44
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Бывший капитан «Спартака» отреагировал на данные о зарплате Соболева

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