Тихонов отреагировал на зарплату Соболева в «Спартаке»
Бывший хавбек «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением по поводу информации в СМИ о том, что столичный клуб предложит форварду Александру Соболеву контракт сроком на четыре года и заработной платой в 1,2 миллиона евро за сезон.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает Metaratings.ru, такое решение принято по причине того, что игрой нападающего довольны владелец "Спартака" Леонид Федун, генеральный директор клуба Томас Цорн и главный тренер команды Доменико Тедеско.