Тихонов не намерен претендовать на пост главы СБР
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру по пост главы Союза биатлонистов России (СБР).В источнике
С чего всё начиналось
"В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции", – говорится на официальном сайте СБР.