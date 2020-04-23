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Тихонов не намерен претендовать на пост главы СБР
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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру по пост главы Союза биатлонистов России (СБР).В источнике
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С чего всё начиналось
"В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции", – говорится на официальном сайте СБР.
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