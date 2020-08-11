Андрей Тихонов футболист

Я пытался судью придержать, чтобы он не показывал карточку, так как ситуация накалялась. Я ему говорил, что не надо показывать, не надо обострять. То есть, я его, как бы, придерживал. Не то чтобы я ему не давал, просто говорят так люди.

Нева Спорт

06:28