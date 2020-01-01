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Тихонов считает, что при Романцеве в «Спартаке» была диктатура
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов вспомнил стиль управления легендарного тренера команды Олега Романцева.В источнике
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Тихонов объяснил, почему «Спартак» побеждал при Романцеве

ProstoProSport 16:00 
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Тихонов: Романцев был диктатором. Обнимашек, целовашек и панибратских отношений не было

Футбол России 15:05
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Тихонов считает, что при Романцеве в «Спартаке» была диктатура

RT на русском 15:00
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