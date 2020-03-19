NewsServices
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол РоссииФутбол России
Тиль восстановится от травмы к началу апреля
Чемпионат
  • Чемпионат
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • FootballHD
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • ИА DixiNews // Новости Москвы
Руководитель медицинского штаба "Спартака" Михаил Бутовский сообщил, что полузащитник команды Гус Тиль к началу апреля восстановится от повреждения.В источнике
Подробнее о событии
alt

В «Спартаке» сообщили, когда вернётся в строй Тиль

Sport.ru 04:14
alt

Тиль восстановится к началу апреля

Sportbox.RU 02:41
alt

Полузащитник «Спартака» Тиль восстановится к началу апреля

Sport24.ru 01:59 
реклама
Главное
Новости