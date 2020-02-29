НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Динамо» и «Спартак» объявили составы на дербиЦСКА в добавленное время ушел от поражения в домашнем матче с «Уралом»Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Локомотивом»Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в ЛахтиБиатлонистка Резцова стала четвертой в спринте на чемпионате ЕвропыМатч ТВТимофей Лапшин: «Изначально не понимал позицию Логинова»Матч ТВ7Матч ТВSportbox.RUBookmaker-ratings.ruГазета.RuРБКSports.ruНева СпортМожет, какую-то разъяснительную работу стал проводить или лекции читать с позиций своего опыта.В источнике Комментировать25Подробнее о событии Сменивший гражданство российский биатлонист призвал Логинова покаятьсяLenta.ru 09:04Лапшин заявил, что Логинову нужно было признаться в допингеNews.ru 07:46Экс-биатлонист сборной России посоветовал Логинову извиниться за допингРБК 06:49рекламаГлавное«Динамо» и «Спартак» объявили составы на дербиЦСКА в добавленное время ушел от поражения в домашнем матче с «Уралом»Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Локомотивом»Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в ЛахтиБиатлонистка Резцова стала четвертой в спринте на чемпионате ЕвропыНовости