НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Нападающий «Локомотива» подверг критике игру команды при Семине
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
Нападающий московского "Локомотива" Тимур Сулейманов подверг критике игру команды при экс-наставнике Юрие Семине.В источнике
Подробнее о событии
alt

Нападающий «Локомотива» подверг критике игру команды при Семине

Газета.Ru 03:38
alt

Тимур Сулейманов — о Николиче: у Сёмина футбол был более старинный

Чемпионат 03:14
alt

Сулейманов: «Сейчас для „Локомотива“ важна игра в атаку. У Семина был более старинный футбол»

Sport24.ru 03:05 
реклама
Главное
Новости