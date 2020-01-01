Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над ПСЖ в Лиге чемпионов

Дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкого клуба.