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Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над ПСЖ в Лиге чемпионов
Sports.ru
  • РЕН ТВ0:05
Дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкого клуба.В источнике
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