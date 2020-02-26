Тинькофф-банк стал титульным спонсором РПЛ
Титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) стал Тинькофф-банк, сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин. Стороны подписали договор о сотрудничестве в центральном офисе агентства «Интерфакс» в Москве. Контракт будет действовать до окончания нынешнего сезона и следующие два сезона.В источнике Мы внимательно изучили высказывания Олега Тинькова. Он уже сказал, что есть акционеры банка, есть рекламный бюджет, есть позиция не только его. Я думаю, он полюбит и российский футбол, и РПЛ.