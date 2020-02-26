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Тинькофф-банк стал титульным спонсором РПЛ
Bookmaker-ratings.ru
  • Мой Брянск0:49
Титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) стал Тинькофф-банк, сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин. Стороны подписали договор о сотрудничестве в центральном офисе агентства «Интерфакс» в Москве. Контракт будет действовать до окончания нынешнего сезона и следующие два сезона.В источнике
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Сергей Прядкин
Мы внимательно изучили высказывания Олега Тинькова. Он уже сказал, что есть акционеры банка, есть рекламный бюджет, есть позиция не только его. Я думаю, он полюбит и российский футбол, и РПЛ.
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«Что значит, дали мало денег? Это рыночные отношения!» РПЛ и «Тинькофф» рассказали о подробностях партнерства

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Банк «Тинькофф» хотел стать спонсором сборной России по футболу

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Три клуба РПЛ отказались от нашивки титульного спонсора «Тинькофф Банк»

Bookmaker-ratings.ru 08:37
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