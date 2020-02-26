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«Тинькофф» мог стать спонсором сборной России
Спорт день за днем
  • Мой Брянск0:49
Медиадиректор "Тинькофф Банка" Михаил Горбунцов заявил, что компания могла стать спонсором сборной России:Мы рассматривали вариант со спонсорством сборной России.В источнике
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