В чемпионате России сменится название из-за нового спонсора
Сумма контракта составит около 300 миллионов рублей. В поисках спонсора для РПЛ принимал личное участие президент РФС Александр Дюков. Напомним, что самым титулованным российским клубом является "Спартак", который выигрывал чемпионат России 10 раз.В источнике Натуральные обсосы. Ничего не изменилось. Но если раньше они выглядели как обсосы, то сейчас еще и играют как обсосы. Последний матч с австрийцами — ну это что? Такие деньги получают — и? Стыдоба.