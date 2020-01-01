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Титов: наверняка у Кокорина осталась обида на «Зенит»
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Кокорину будет очень непросто, но в "Сочи" строится новая команда, и Саша вполне может стать ее лидером.В источнике
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Титов: наверняка у Кокорина осталась обида на «Зенит»

ODDS.ru 03:24
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Титов — о Кокорине: «Он ещё может оказаться в сборной России»

Sport.ru 02:45
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Егор Титов: В «Сочи» строится новая команда, и Кокорин вполне может стать ее лидером

47-регион.ру 00:02 
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