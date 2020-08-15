Титов назвал «Зенит» фаворитом в матче против «Ростова»

Известный в прошлом футболист Егор Титов ставит на победу «Зенита» в матче с «Ростовом» в рамках третьего тура РПЛ. Об этом сообщает «Рeйтинг букмeкеров».