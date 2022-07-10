Матч ТВТитов заступился за МакSим и солиста Би-2, которых освистали болельщикиЕгор Титов вступился за МакSим и Би-2, освистанных на матче «Зенит» – «Спартак».Sports.ruКлуб из Санкт-Петербурга вчера на своем поле разгромил красно-белых (4:0) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.Sports.ruЛюди умеют устраивать настоящее событие из футбольного поединка.Матч ТВСолист группы вышел на сцену с красно-белым шарфом, что не понравилось некоторой части болельщиков.Bookmaker-ratings.ruЧитать далееСвернутьМатч ТВLiveResult.RuСпорт уик-эндSports.ruГазета.RuSportbox.RUСпорт день за днемBetassistBetOnBookmaker-ratings.ruLegalbetПодробнее о событииТитов пристыдил фанатов за свист в адрес МакSим и Би-2Betassist18:01Титов осудил реакцию питерской публики на выступление певицы МакSим и группы Би-2BetOnвчера в 15:22Титов — о свисте в адрес МакSим и Би-2: «Это не красит Петербург»Legalbetвчера в 14:58Титов раскритиковал питерских фанатов за свист в адрес МакSим и «Би-2»Спорт день за днемвчера в 14:44Титов заступился за солиста Би-2Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:39Титов раскритиковал фанатов «Зенита» за освистывание певицы МакSим на «Газпром Арене» перед матчем за Суперкубок РоссииLiveResult.Ruвчера в 14:27Титов заступился за МакSим и солиста Би-2, которых освистали болельщикиМатч ТВвчера в 13:49Показать ещёОценить72