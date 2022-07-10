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Титов заступился за МакSим и солиста Би-2, которых освистали болельщики

Егор Титов вступился за МакSим и Би-2, освистанных на матче «Зенит» – «Спартак».
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Клуб из Санкт-Петербурга вчера на своем поле разгромил красно-белых (4:0) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
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Люди умеют устраивать настоящее событие из футбольного поединка.
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Солист группы вышел на сцену с красно-белым шарфом, что не понравилось некоторой части болельщиков.
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Подробнее о событии

Титов пристыдил фанатов за свист в адрес МакSим и Би-2
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Титов осудил реакцию питерской публики на выступление певицы МакSим и группы Би-2
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Титов — о свисте в адрес МакSим и Би-2: «Это не красит Петербург»
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Титов раскритиковал питерских фанатов за свист в адрес МакSим и «Би-2»
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Титов заступился за солиста Би-2
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Титов раскритиковал фанатов «Зенита» за освистывание певицы МакSим на «Газпром Арене» перед матчем за Суперкубок России
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Титов заступился за МакSим и солиста Би-2, которых освистали болельщики
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