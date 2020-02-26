Титульным спонсором РПЛ стал Тинькофф-банк
"Тинькофф банк" подписал спонсорский контракт с Российской Премьер-Лигой, став ее титульным спонсором. Об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, передает Матч ТВ. По его словам, банк изначально решил спонсировать сборную России, однако, после переговоров решил стать спонсором РПЛ.В источнике Мы внимательно изучили высказывания Олега Тинькова. Он уже сказал, что есть акционеры банка, есть рекламный бюджет, есть позиция не только его. Я думаю, он полюбит и российский футбол, и РПЛ.