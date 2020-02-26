НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
МонаВистаМонаВиста
Титульным спонсором РПЛ стал Тинькофф-банк
RT на русском
  • Мой Брянск0:49
"Тинькофф банк" подписал спонсорский контракт с Российской Премьер-Лигой, став ее титульным спонсором. Об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, передает Матч ТВ. По его словам, банк изначально решил спонсировать сборную России, однако, после переговоров решил стать спонсором РПЛ.В источнике
23
Сергей Прядкин
Мы внимательно изучили высказывания Олега Тинькова. Он уже сказал, что есть акционеры банка, есть рекламный бюджет, есть позиция не только его. Я думаю, он полюбит и российский футбол, и РПЛ.
Подробнее о событии
alt

«Что значит, дали мало денег? Это рыночные отношения!» РПЛ и «Тинькофф» рассказали о подробностях партнерства

Матч ТВ 10:34
alt

Банк «Тинькофф» хотел стать спонсором сборной России по футболу

Metaratings 11:27
alt

Сергей Прядкин: «Контракт с „Ростгосстрах“ не больше, чем с „Тинькофф“»

Спорт-Экспресс 08:38
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости