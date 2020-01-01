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Точилин снова стал работать в «Сочи»
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин вернулся в стан новичка РПЛ. Теперь он возглавляет селекционно-аналитический отдел клуба. Точилин рассказал, что приступил к обязанностям пару дней назад.В источнике
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Точилин снова стал работать в «Сочи»

Нева Спорт 04:31
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Точилин вернулся в «Сочи»

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Точилин вернулся в «Сочи»

Metaratings 03:43
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