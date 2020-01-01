Точилин снова стал работать в «Сочи»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин вернулся в стан новичка РПЛ. Теперь он возглавляет селекционно-аналитический отдел клуба. Точилин рассказал, что приступил к обязанностям пару дней назад. В источнике