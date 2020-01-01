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«Арбитр принял правильное решение отменить гол». Кашшаи - про отменённый мяч Соболева в ворота «Тамбова»
Футбол России
  • Футбол России
Есть толчок, арбитр принял правильное решение отменить фол.В источнике
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«Толчок был оценен как незначительный, значит, никакого вмешательства ВАР». Кашшаи — о толчке Дзюбы в Тимофеефа

Спорт-Экспресс 12:12
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«Арбитр принял правильное решение отменить гол». Кашшаи - про отменённый мяч Соболева в ворота «Тамбова»

Футбол России 12:08
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