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Толиссо травмировался на первой тренировке «Баварии» после паузы
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Полузащитник "Баварии" Корентен Толиссо получил повреждение на первой тренировке команды после возобновления занятий.В источнике
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Толиссо травмировался на тренировке «Баварии»

Евро-футбол.ру 03:50
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Толиссо получил травму на первой тренировке «Баварии» после паузы

Спорт-Экспресс вчера в 20:21
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Толиссо травмировался на первой тренировке «Баварии» после паузы

Soccer.ru вчера в 19:33 
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