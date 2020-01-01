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Только 3 клуба Серии А утвердили медицинские протоколы
Недавно стало известно, что правительство Италии готово разрешить тренировки, но при соблюдении протокола безопасности.В источнике
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Только 3 клуба серии А соответствуют требованиям правительства Италии для возобновления тренировок

Спорт-Экспресс 08:59
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СМИ: только три клуба Серии А утвердили протокол по возвращению к соревнованиям

Bobsoccer 08:44
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Только 3 клуба Серии А утвердили медицинские протоколы

Soccer.ru 09:02 
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