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Тольяттинский «Акрон» получил лицензию для выступления в ФНЛ
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Клуб был признан победителем в группе ПФЛ «Урал-Поволжье». Тольяттинский «Акрон» получил лицензию для выступления в первенстве Футбольной национальной лиги в следующем сезоне.В источнике
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Тольяттинский «Акрон» получил лицензию для выступления в ФНЛ

Советский спорт 14:59
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«Акрон» получил лицензию для выступления в ФНЛ

Sportbox.RU 14:34
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«Акрон» получил лицензию для выступления в ФНЛ

Матч ТВ 14:34
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