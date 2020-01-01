Тольяттинский «Акрон» получил лицензию для выступления в ФНЛ

Клуб был признан победителем в группе ПФЛ «Урал-Поволжье». Тольяттинский «Акрон» получил лицензию для выступления в первенстве Футбольной национальной лиги в следующем сезоне.