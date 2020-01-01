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Тольяттинский «Акрон» получил лицензию для выступления в ФНЛ
КП - Самара
  • КП - Самара
  • Матч ТВ
  • Sportbox.RU
Клуб был признан победителем в группе ПФЛ «Урал-Поволжье». Тольяттинский «Акрон» получил лицензию для выступления в первенстве Футбольной национальной лиги в следующем сезоне.В источнике
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Тольяттинский «Акрон» в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ

Футбол России 16:50
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«Долгопрудный» получил лицензию для выступления в ФНЛ

Бомбардир.ру 14:04
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Тольяттинский «Акрон» получил лицензию для выступления в ФНЛ

Советский спорт 14:59
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