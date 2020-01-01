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Тольяттинский «Акрон» получил лицензию для выступления в ФНЛ
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Клуб был признан победителем в группе ПФЛ «Урал-Поволжье». Тольяттинский «Акрон» получил лицензию для выступления в первенстве Футбольной национальной лиги в следующем сезоне.В источнике
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«Олимп-Долгопрудный» получил право выступить в ФНЛ

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«СКА-Хабаровск» получил лицензию для выступления в ФНЛ

Sportbox.RU 02:26
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