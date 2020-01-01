НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Химки» подали документы на лицензирование в РПЛФутбольный клуб «Тверь» прошел лицензирование на участие в ПФЛВ случае недопуска «Мордовии» в ФНЛ выйдет «Алания»Липецкий «Металлург» пока не принимают в ФНЛ«СКА-Хабаровск» прошел лицензированиеГлавноеЮлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременностиЗаседание о пересмотре приговора Кокорину и Мамаеву отложено до 6 июля«Бавария» стала чемпионом ГерманииКиев – Стамбул – Россия. Хорват Вида может оказаться в премьер-лигеДьяков рассказал, как мог оказаться в «Спартаке» в 2015 годуСоветский спортТольяттинский «Акрон» получил лицензию для выступления в ФНЛФутбол России8Футбол РоссииTV ГубернияКП - СамараЧемпионат-РостовМатч ТВSportbox.RUПервый ЯрославскийОбозреватель ВрнКлуб был признан победителем в группе ПФЛ «Урал-Поволжье». Тольяттинский «Акрон» получил лицензию для выступления в первенстве Футбольной национальной лиги в следующем сезоне.В источнике Комментировать1Подробнее о событии «Олимп-Долгопрудный» получил право выступить в ФНЛФутбол России 03:48«СКА-Хабаровск» получил лицензию для выступления в ФНЛМатч ТВ 02:26«СКА-Хабаровск» получил лицензию для выступления в ФНЛSportbox.RU 02:26рекламаЕщё по теме«Химки» подали документы на лицензирование в РПЛФутбольный клуб «Тверь» прошел лицензирование на участие в ПФЛВ случае недопуска «Мордовии» в ФНЛ выйдет «Алания»Липецкий «Металлург» пока не принимают в ФНЛ«СКА-Хабаровск» прошел лицензированиеГлавноеЮлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременностиЗаседание о пересмотре приговора Кокорину и Мамаеву отложено до 6 июля«Бавария» стала чемпионом ГерманииКиев – Стамбул – Россия. Хорват Вида может оказаться в премьер-лигеДьяков рассказал, как мог оказаться в «Спартаке» в 2015 годуНовости