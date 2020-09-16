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«Томь» согласовала контракты с Денисовым и Давыдовым
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Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова рассказала, что клуб согласовал переход защитника Виталия Денисова и нападающего Дениса Давыдова.В источнике
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«Томь» согласовала контракты с Денисовым и Давыдовым

Чемпионат 06:11
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«Русский Месси» и экс-защитник «Локомотива» переходят в «Томь»

vtomske.ru 06:00
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«Томь» договорилась о переходе Виталия Денисова и Дениса Давыдова

Sport24.ru 05:29 
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