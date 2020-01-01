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«Томь» проиграла «Родине» и заняла последнее место в Кубке ФНЛ
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"Томь" проиграла "Родине" в матче Кубка Олимп ФНЛ. Таким образом, томский клуб занял последнее 15 место на турнире.В источнике
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«Ротор» занял 13-е место на Кубке ФНЛ

Спорт-Экспресс 07:38
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«Томь» проиграла «Родине» и заняла последнее место в Кубке ФНЛ

Soccernews.ru 05:23
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«Томь» стала худшей командой Кубка ФНЛ

vtomske.ru 05:16
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