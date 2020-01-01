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Томас Цорн: надеюсь, мой «Спартак» сможет остаться на вершине таблицы
Soccernews.ru
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После шести туров турнирного зачета российского первенства "Спартак" единолично возглавляет турнирный зачет, записав в свой актив 14 очков.В источнике
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Цорн хочет, чтобы его «Спартак» был на вершине таблицы весь сезон

Футбол России 01:14
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Цорн считает, что лидерство «Спартака» связано с его хорошей работой в прошлом сезоне

Sport.ru вчера в 18:30
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Цорн оценил свою работу в «Спартаке»

Soccernews.ru вчера в 17:26
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