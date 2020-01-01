НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеПортугальцы без Криштиану Роналду расправились с хорватамиКвят о квалификации Гран-при Италии: всё зависело от слипстримаМесси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона«Даллас» обыграл «Колорадо» и вышел в финал Западной конференцииЗащитник «Спартака» Жиго может перейти в «Лион»Vprognoze.ruТомас Цорн: надеюсь, мой «Спартак» сможет остаться на вершине таблицыSoccernews.ru4Soccernews.ruЕвро-футбол.руМатч ТВBookmaker-ratings.ruПосле шести туров турнирного зачета российского первенства "Спартак" единолично возглавляет турнирный зачет, записав в свой актив 14 очков.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Цорн считает, что лидерство «Спартака» связано с его хорошей работой в прошлом сезонеSport.ru 18:30Цорн оценил свою работу в «Спартаке»Soccernews.ru 17:26Томас Цорн: надеюсь, мой «Спартак» сможет остаться на вершине таблицыVprognoze.ru 17:15рекламаГлавноеПортугальцы без Криштиану Роналду расправились с хорватамиКвят о квалификации Гран-при Италии: всё зависело от слипстримаМесси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона«Даллас» обыграл «Колорадо» и вышел в финал Западной конференцииЗащитник «Спартака» Жиго может перейти в «Лион»Новости