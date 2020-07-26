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Тони Кроос: «Бэйл не был подписан в „Реал“, чтобы играть так мало»
Газета.Ru
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал ситуацию с Гаретом Бэйлом, который получает мало игрового времени в клубе.В источнике
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Кроос назвал Бэйла сложным человеком

Спорт-Экспресс 00:47
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Тони Кроос: «Бэйл не был подписан в „Реал“, чтобы играть так мало»

Sportbox.RU вчера в 18:53
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Тони Кроос: «Бэйл не был подписан в „Реал“, чтобы играть так мало»

Матч ТВ вчера в 18:53
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