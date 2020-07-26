НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеАлександр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»Слуцкий рассказал, почему Тиль не играет стабильно в «Спартаке»Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»«Наполи» обыграл «Сассуоло» в матче чемпионата Италии по футболуSportbox.RUТони Кроос: «Бэйл не был подписан в „Реал“, чтобы играть так мало»Газета.Ru4Газета.RuМатч ТВSports.ruФутбол РоссииПолузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал ситуацию с Гаретом Бэйлом, который получает мало игрового времени в клубе.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Кроос назвал Бэйла сложным человекомСпорт-Экспресс 00:47Тони Кроос: «Бэйл не был подписан в „Реал“, чтобы играть так мало»Sportbox.RU вчера в 18:53Тони Кроос: «Бэйл не был подписан в „Реал“, чтобы играть так мало»Матч ТВ вчера в 18:53рекламаГлавноеАлександр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»Слуцкий рассказал, почему Тиль не играет стабильно в «Спартаке»Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»«Наполи» обыграл «Сассуоло» в матче чемпионата Италии по футболуНовости