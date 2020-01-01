НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеИсточник: «Металлург» расторгнет контракт с двукратным обладателем Кубка ГагаринаЧастный остров примет турнир UFC 249Transfermarkt снизил стоимость Артема Дзюбы на три миллиона евроРоссию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст СШАСпиридонов назвал ситуацию с коронавирусом «какой-то клоунадой»ЧемпионатТоп-менеджеры «Ливерпуля» сократили себе зарплату на четвертьСпорт день за днем4Спорт день за днемby.Tribuna.comSports.ruSportbox.RUНа сокращение заработной платы согласились генеральный директор Питер Мур, управляющий директор Билли Хоган и операционный директор Энди Хьюз.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Топ-менеджеры «Ливерпуля» сократили зарплаты на 25%Sportbox.RU 01:46Руководство «Ливерпуля» сократило себе зарплату на 25 процентовСпорт-Экспресс 01:21Руководство «Ливерпуля» согласилось на сокращение зарплатыЕвро-футбол.ру 02:13рекламаГлавноеИсточник: «Металлург» расторгнет контракт с двукратным обладателем Кубка ГагаринаЧастный остров примет турнир UFC 249Transfermarkt снизил стоимость Артема Дзюбы на три миллиона евроРоссию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст СШАСпиридонов назвал ситуацию с коронавирусом «какой-то клоунадой»Новости