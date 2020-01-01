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Топ-менеджеры «Ливерпуля» сократили себе зарплату на четверть
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
  • by.Tribuna.com
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
На сокращение заработной платы согласились генеральный директор Питер Мур, управляющий директор Билли Хоган и операционный директор Энди Хьюз.В источнике
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Топ-менеджеры «Ливерпуля» сократили зарплаты на 25%

Sportbox.RU 01:46
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Руководство «Ливерпуля» сократило себе зарплату на 25 процентов

Спорт-Экспресс 01:21
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Руководство «Ливерпуля» согласилось на сокращение зарплаты

Евро-футбол.ру 02:13
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