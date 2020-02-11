«Торино» отказал «Локомотиву» в трансфере Дзадзы

Рыночная стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 9 миллионов евро. За "Торино" Дзадза выступает с лета 2018 года, сыграл 50 матчей, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.