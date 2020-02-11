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«Торино» отказал «Локомотиву» в трансфере Дзадзы
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Рыночная стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 9 миллионов евро. За "Торино" Дзадза выступает с лета 2018 года, сыграл 50 матчей, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.В источнике
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«Торино» не отпустит Дзадзу в клуб РПЛ и не будет рассматривать предложения по нему

Sport24.ru 01:29 
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Источник: «Торино» не будет рассматривать предложения по Дзадзе

Матч ТВ 02:05
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Источник: «Торино» не будет рассматривать предложения по Дзадзе

Sportbox.RU 02:05
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