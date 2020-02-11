«Торино» не хочет отпускать Дзадзу в «Локомотив»

«Торино» не отпустит Дзадзу в это трансферное окно. Он останется в команде, — приводит издание слова источника. Ранее сообщалось, что железнодорожники заинтересованы в нападающем «Торино».