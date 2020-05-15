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Торпедо-БелАЗ — Городея 3:1
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ФНК проводит прямую текстовую Он-лайн трансляцию этого поединка.В источнике
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Результаты игрового дня 15 мая. Чемпионат Белоруссии 2020

Sportbox.RU 15:22
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Торпедо БелАз-Городея 15.05.2020 прогноз П1

Sport-place 09:53
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«Торпедо-БелАЗ» — «Городея»: прогноз Романа Гутцайта на игру Высшей лиги Беларуси

Чемпионат 09:00
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